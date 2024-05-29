Ночью загорелся частный дом на улице 3-я Красноармейская. Двоих малолетних братьев спасти не удалось.
Сегодня ночью на окраине Омска, на улице 3-я Красноармейская Ленинского округа, произошел пожар в частном доме. К моменту прибытия первых пожарных подразделений горела кровля.
– Родители на первом этаже почувствовали запах дыма и услышали громкий треск шифера. Они сразу же позвонили на номер 101. Очаг возгорания был на верхнем этаже, в детской, где спали дети, уже стоял густой дым, – сообщили в региональном МЧС.
Двоих детей – мальчиков 4 и 7 лет – обнаружило звено газодымозащитников. Оба были без сознания. Детей передали медикам, но спасти их, к сожалению, не удалось.
Открытое горение ликвидировали в четвертом часу ночи, а к шести утра огнеборцы полностью потушили пожар. Дознаватели МЧС продолжают работать на месте происшествия. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.
Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело по факту пожара.