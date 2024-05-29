Омск-Информ
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Работы на объекте осложняют погодные условия. 
Мэр Сергей Шелест рассказал о ремонте улицы 10 лет Октября. Работы на объекте осложняют погодные условия. Сотрудники УДХБ ремонтируют трассу в перерывах между дождями.
– Минувшим вечером дорожники выполнили половину от запланированного объема работ. Завершить ремонт должны сегодня, общая площадь нового покрытия составит примерно 4500 квадратных метров, – рассказал градоначальник.
Кроме того, работы ведутся на проспекте Маркса на перекрестках с улицами Масленникова и Циолковского. Дорожные рабочие проводят замену просевшего асфальта. Общая площадь отремонтированного участка составит около 400 кв. м.
·Авто

Работы на объекте осложняют погодные условия. 
Мэр Сергей Шелест рассказал о ремонте улицы 10 лет Октября. Работы на объекте осложняют погодные условия. Сотрудники УДХБ ремонтируют трассу в перерывах между дождями.
– Минувшим вечером дорожники выполнили половину от запланированного объема работ. Завершить ремонт должны сегодня, общая площадь нового покрытия составит примерно 4500 квадратных метров, – рассказал градоначальник.
Кроме того, работы ведутся на проспекте Маркса на перекрестках с улицами Масленникова и Циолковского. Дорожные рабочие проводят замену просевшего асфальта. Общая площадь отремонтированного участка составит около 400 кв. м.