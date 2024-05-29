Такая информация прозвучала сегодня на заседании регионального штаба по ликвидации последствий весеннего паводка.

Такая информация прозвучала сегодня на заседании регионального штаба по ликвидации последствий весеннего паводка.

Губернатор Виталий Хоценко провел заседание регионального штаба по ликвидации последствий весеннего паводка. Обсуждалась текущая обстановка. Наиболее сложной она остается в Усть-Ишимском районе.

– Затопленными остаются 523 домовладения в 35 населенных пунктах. Самая сложная обстановка по-прежнему в Усть-Ишимском районе. В настоящее время наблюдается снижение уровня воды и освобождаются дома от затопления – за прошедшие сутки около 20 жилых дома освобождены, – сообщил глава региона.

В Усть-Ишиме, Таре, Тевризе и Знаменке развернуты пункты временного размещения, сейчас в них находятся 277 человек, которые обеспечены всем необходимым. Помимо этого, ПВР регулярно снабжаются питьевой водой, продовольствием и лекарствами.

Как только сойдет вода, начнут работу комиссии, которым предстоит оценить нанесенный стихией ущерб. Когда позволит обстановка, начнется санитарная обработка домов и их просушка.