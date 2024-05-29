Из-за ремонтных работ водоснабжения временно не будет в большом количестве домов.

Из-за ремонтных работ водоснабжения временно не будет в большом количестве домов.

Омский водоканал предупредил горожан об отключении водоснабжения. 30 мая с 10:00 до 20:00 сотрудники предприятия будут проводить замену пожарного гидранта на проспекте Мира, 43. Из-за этого воды не будет в домах:

проспект Мира, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 47а, к. 1, 49, 51, 51а;

улица 20-го Партсъезда, 51а;

улица Тварковского, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10.

Кроме того, 2 июня с 11:00 до 15:00 из-за ремонтных работ на водопроводе на улице Березовой, 1, воды не будет в домах № 1, 3, 7, к. 1, по этой улице.

4 июня ремонт будет проходить с 11:00 до 17:00 на улице Зеленая, 151. Водоснабжение в это время отключат в следующих домах: