Из-за ремонтных работ водоснабжения временно не будет в большом количестве домов.
Омский водоканал предупредил горожан об отключении водоснабжения. 30 мая с 10:00 до 20:00 сотрудники предприятия будут проводить замену пожарного гидранта на проспекте Мира, 43. Из-за этого воды не будет в домах:
- проспект Мира, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 47а, к. 1, 49, 51, 51а;
- улица 20-го Партсъезда, 51а;
- улица Тварковского, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10.
Кроме того, 2 июня с 11:00 до 15:00 из-за ремонтных работ на водопроводе на улице Березовой, 1, воды не будет в домах № 1, 3, 7, к. 1, по этой улице.
4 июня ремонт будет проходить с 11:00 до 17:00 на улице Зеленая, 151. Водоснабжение в это время отключат в следующих домах:
- улицы 22-го Партсъезда, 57, 97, 97, к. 1, 97а/1, 97в/2, 97в/1, 97, к. 3, 97б, 103а, 103а, к. 2, 105, 105а, 103б, к. 1, 103а, к. 6, 103а, к. 5, 103, к. 1, 103а, к. 3;
- СТ «Незабудка»;
- частный сектор во 2-м и 3-м Зеленом проезде;
- водоразборные колонки на улице Раздольной, 4, 7, 12, 21;
- улица Успешная, 51, 53;
- улица Зеленая, 18, к. 1, 16;
- улица Раздольная, 1, 1, к. 2, 1г, 1б.
- СТ «Дружба-2».