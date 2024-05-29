Клиентскую базу омич набирал по кальянным и ночным клубам. Сам он тоже любит тусоваться.

Клиентскую базу омич набирал по кальянным и ночным клубам. Сам он тоже любит тусоваться.

Сотрудники омского управления наркоконтроля задержали 37-летнего наркодилера, который прямо на их глазах продавал запрещенные вещества одному из клиентов. В рюкзаке мужчины и в потайном отделе термоса полицейские обнаружили более 1 кг различных сортов каннабиса и 93 г гашиша. А в квартире нашли деньги, вырученные от продаж. Клиентуру омич находил по злачным местам.

– Мужчина находил покупателей среди своих знакомых, а также посетителей ночных клубов и кальянных, завсегдатаем которых он сам является. Продавал запрещенные вещества из рук в руки, с целью конспирации использовал только наличный расчет. При этом делал скидку потребителям при покупке больших партий, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Полицейские завели два уголовных дела. Задержанному может грозить 10 лет тюрьмы.