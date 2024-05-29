Также в лот входит земельный участок площадью более 2 тыс. кв. м.

Также в лот входит земельный участок площадью более 2 тыс. кв. м.

В поселке Ачаирском Омского района на продажу выставили два муниципальных объекта: банно-прачечный комбинат и магазин. Оба здания включены в программу приватизации.

Начальная цена банно-прачечного комплекса составляет 670 тыс. рублей. Здание площадью около 674 кв. м было введено в эксплуатацию в 1992 году. Также в лот входит земельный участок площадью более 2 тыс. кв. м. Его разрешенный вид использования – «под объекты культурно-бытового назначения».

Стоимость магазина составляет 1,5 млн рублей. Здесь к продаже предлагается здание в 170 кв. м и участок площадью 470 кв. м.

Торги планируют провести 28 июня.