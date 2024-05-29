Омск-Информ
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·Общество

Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Продолжает падать и уровень воды в Ишиме.

Уровень воды в Иртыше на севере Омской области продолжает снижаться. Сегодня, 29 мая, он составил 903 см. За сутки вода понизилась на 6 см, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Кроме того, на 13 см снизился уровень воды в Ишиме. Сейчас он составляет 1397 см.

– Комиссии по оценке ущерба от весеннего паводка имуществу жителей сформированы и приступят к работе, как только вода сойдет окончательно, – добавил Хоценко.

Отметим, что неделю назад уровень воды в Иртыше составлял 918 см.

·Общество

Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Продолжает падать и уровень воды в Ишиме.

Уровень воды в Иртыше на севере Омской области продолжает снижаться. Сегодня, 29 мая, он составил 903 см. За сутки вода понизилась на 6 см, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Кроме того, на 13 см снизился уровень воды в Ишиме. Сейчас он составляет 1397 см.

– Комиссии по оценке ущерба от весеннего паводка имуществу жителей сформированы и приступят к работе, как только вода сойдет окончательно, – добавил Хоценко.

Отметим, что неделю назад уровень воды в Иртыше составлял 918 см.