Омск-Информ
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·Общество

Это подтвердил глава государственной автомобильной инспекции.

ГИБДД России обрела свое прежнее название – Госавтоинспекция. Хотя для многих россиян аббревиатура ГАИ все эти 26 лет оставалась привычной, хоть уже и не официальной.

Переименование официально подтвердил руководитель ведомства Михаил Черников.

– Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю будет ли, но Госавтоинспекция уже есть, – заявил Черников ТАСС.

ГАИ в России была переименована в ГИБДД в 1998 году. Авторы проекта тогда считали, что такое название более точно отражает суть деятельности структуры.

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·Общество

Это подтвердил глава государственной автомобильной инспекции.

ГИБДД России обрела свое прежнее название – Госавтоинспекция. Хотя для многих россиян аббревиатура ГАИ все эти 26 лет оставалась привычной, хоть уже и не официальной.

Переименование официально подтвердил руководитель ведомства Михаил Черников.

– Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю будет ли, но Госавтоинспекция уже есть, – заявил Черников ТАСС.

ГАИ в России была переименована в ГИБДД в 1998 году. Авторы проекта тогда считали, что такое название более точно отражает суть деятельности структуры.

1280