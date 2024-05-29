Выросли и спрос, и предложение. Больше всего омичам нравятся авто японских и немецких брендов, но цены на них разные.

Выросли и спрос, и предложение. Больше всего омичам нравятся авто японских и немецких брендов, но цены на них разные.

Перед летним сезоном у омских автолюбителей повысился интерес к автомобилям с откидным верхом. Согласно данным экспертов «Авито.Авто», за последние два месяца спрос на такие автомобили увеличился на почти 146 %, а предложение возросло на 71,9 %.

Интересно, что среди всех марок кабриолетов с пробегом особенно популярной оказалась «Мазда», привлекшая 35,6 % всего спроса. Средняя цена составила 1,8 млн рублей, что делает такие кабриолеты доступными широкому кругу потенциальных покупателей.

На втором месте оказался «Мерседес-Бенц», собравший 20,3 % спроса. Средняя цена автомобилей этой марки составила 6,2 млн рублей. Третье место в рейтинге заняли «Тойота» и БМВ, доля популярности каждой из которых по 10,2 %. Однако если «Тойоту» можно приобрести за более-менее приемлемые 800 тыс. рублей, то БМВ меньше чем за 6 миллионов не купишь.