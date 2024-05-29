Омск-Информ
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·Общество

По данным синоптиков, сегодня в регионе будут идти снег, дождь и гроза. Температура воздуха составит +10 градусов.

Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей сегодня, 29 мая. В регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия. Целый день будут идти дожди, возможен даже снег, град и гроза. Кроме того, сопровождаться это все будет ветром, порывы которого достигнуть до 20 м/с.

Температура воздуха утром составит +4 градуса, днем +10 градусов, а вечером +7 градусов.

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·Общество

По данным синоптиков, сегодня в регионе будут идти снег, дождь и гроза. Температура воздуха составит +10 градусов.

Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей сегодня, 29 мая. В регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия. Целый день будут идти дожди, возможен даже снег, град и гроза. Кроме того, сопровождаться это все будет ветром, порывы которого достигнуть до 20 м/с.

Температура воздуха утром составит +4 градуса, днем +10 градусов, а вечером +7 градусов.

1180