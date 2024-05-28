Омск-Информ
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·Культура/Афиша

На 150-летие театра драмы съехались известные актеры, которые когда-то начинали свой путь на омской сцене. Они прошлись по красной ковровой дорожке.

Сегодня, 28 мая, Омский государственный театр драмы отмечает свой юбилей – 150 лет. На праздник прибыли почетные гости – известные актеры, которые когда-то начинали свою карьеру на омской сцене, – Юрий Ицков, Николай Чиндяйкин, Давид Бродский и другие.

– Это крупнейший и старейший академический театр драмы в Сибири. История театра неразрывно связана с историей нашей страны. От Достоевского до Великой Отечественной войны, от безвременья перестройки до дня сегодняшнего. Актеров, начинавших свой творческий путь с омской сцены, знает и любит вся страна. И сегодня Омский драматический театр полностью отвечает духу времени, – отметил мэр города Сергей Шелест.

Известные актеры, приехавшие поздравить театр, прошлись по красной ковровой дорожке.

·Культура/Афиша

На 150-летие театра драмы съехались известные актеры, которые когда-то начинали свой путь на омской сцене. Они прошлись по красной ковровой дорожке.

Сегодня, 28 мая, Омский государственный театр драмы отмечает свой юбилей – 150 лет. На праздник прибыли почетные гости – известные актеры, которые когда-то начинали свою карьеру на омской сцене, – Юрий Ицков, Николай Чиндяйкин, Давид Бродский и другие.

– Это крупнейший и старейший академический театр драмы в Сибири. История театра неразрывно связана с историей нашей страны. От Достоевского до Великой Отечественной войны, от безвременья перестройки до дня сегодняшнего. Актеров, начинавших свой творческий путь с омской сцены, знает и любит вся страна. И сегодня Омский драматический театр полностью отвечает духу времени, – отметил мэр города Сергей Шелест.

Известные актеры, приехавшие поздравить театр, прошлись по красной ковровой дорожке.