Акция «Выбираю чистый воздух» прошла в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух».

Акция «Выбираю чистый воздух» прошла в городах-участниках федерального проекта «Чистый воздух».

Омский НПЗ присоединился к Всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух». Более 40 сотрудников предприятия приняли участие в массовом забеге на три километра, который прошел в центре Омска. Одновременно акция стартовала в других российских городах – эстафету от Омска приняли Новокузнецк, Липецк, Челябинск и Череповец.

Как пояснили в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, экозабег проводится в поддержку федерального проекта «Чистый воздух». Омский НПЗ является активным участником этого проекта: завод первым в регионе запустил систему автоматизированного мониторинга за атмосферным воздухом с прямой передачей параметров производства в Росприроднадзор. К 2022 году предприятие снизило воздействие на окружающую среду на 40 %, а к 2025 году уменьшит его еще на 25 %.

– Омский НПЗ выступает лидером экологического развития омской промышленности. Завод использует наилучшие доступные технологии для поступательного снижения нагрузки на окружающую среду, – отметила глава регионального Минприроды Татьяна Хавронина. – Экологическая акция «Выбираю чистый воздух» будет проходить до сентября. Призываю другие предприятия, омичей активно в ней участвовать.

По словам гендиректора Омского НПЗ Олега Белявского, предприятие уделяет большое внимание вопросам экологического благополучия региона.

– Это одно из ключевых направлений нашей социальной деятельности. Мы заинтересованы в улучшении качества жизни омичей. Поэтому активно внедряем современные природоохранные технологии, поддерживаем активистов и участвуем в экологических мероприятиях, – подчеркнул он.

На майские праздники волонтеры Омского НПЗ высадили аллею сибирских абрикосов рядом с Успенским кафедральным собором. С 2023 года в рамках проекта компании «Газпром нефть» «Зеленая среда» в различных частях Омска появилось около 700 деревьев и кустарников.