Воспитанники Стахановского отделения республиканского Центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» покажут свои таланты в онлайн-формате.

Воспитанники Стахановского отделения республиканского Центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» покажут свои таланты в онлайн-формате.

6 июня в Чернолучье состоится финал XXII областного фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки надежды». На него съедутся 60 победителей отборочного тура, который в феврале проходил в Омске и муниципальных районах.

Участниками заключительного этапа также станут четверо ребят из Стахановского отделения республиканского Центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение». Они продемонстрируют свои таланты в онлайн-формате.

В этом году фестиваль посвящен Году семьи. Участники представят свои лучшие номера в шести номинациях: «Песня», «Танец», «Художественное слово», «Инструментальное исполнительство», «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество».

Торжественное закрытие фестиваля с награждением победителей и гала-концертом состоится 19 июня.