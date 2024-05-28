Герман Чистяков уместил процесс в пять своеобразных шагов, которые соединяют разные виды деятельности.

Герман Чистяков уместил процесс в пять своеобразных шагов, которые соединяют разные виды деятельности.

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков поделился с подписчиками своего телеграм-канала особенностями комплектования команды на будущий сезон. Процесс разделен на пять этапов или шагов, как их называет функционер.

Первый шаг – облик и параметры новичков. Помимо чисто игровых характеристик (хват, выигранные вбрасывания и прочее), сюда входят характер игрока, его поведение в раздевалке и за ее пределами. Чистяков отметил, что еще по ходу прошлого сезона в клубе понимали, что имеют значение семейное положение хоккеиста, его желание играть в Омске, а также знакомство с игроками «Авангарда». К примеру, один из новобранцев Линден Вей играл в молодости с нападающим Ридом Буше – это не лишнее при взаимодействии на льду. Это поможет строить сыгранную команду с налаженным взаимопониманием, где игроки смогут проявлять свои лучшие качества. Ну а если это кому-то не удается, то запирать в клетку хоккеиста не станут. В качестве примера – недавние обмены Дмитрия Соколова, Никиты Михайлова и Игоря Гераськина.

Второй шаг – список потенциальных кандидатов, соответствующих требованиям. География поиска обширная – от Северной Америки до Казахстана. Клуб просматривает по несколько десятков кандидатур, а к финальной проработке обычно доходят минимум двое хоккеистов. Работа не прекращается до дедлайна, а 28 декабря стартует комплектование на новый сезон.

Третий шаг – сбор трансферного комитета. В него наряду с Чистяковым входят генеральный менеджер Антон Курьянов, спортивный директор Евгений Забуга и председатель совета директоров Михаил Аверин. Сначала участники дают первичные оценки потенциальным новичкам в общем чате. Затем собираются в кабинете генменеджера, с флипчартом, магнитами, маркерами и прочими инструментами для аргументации, ведь нужно не просто анализировать конкретного хоккеиста, а смотреть на весь обновляемый состав команды, его структуру. Участвует в обсуждениях и главный тренер – без его согласия игроков в команду нее приглашают. Дискуссии бывают жаркими, но в клубе сразу договорились: если решение по игроку принято, то рефлексия уходит и идет работа над сделкой.

– Отмечу наш тандем в спортивном блоке – Антон Курьянов и Евгений Забуга. Антон великолепно оценивает все грани навыков потенциальных новичков, а также за счет огромной контактной базы собирает мнения бывших партнеров и тренеров кандидата (одновременно медицинский блок проверяет историю травм). Евгений больше отвечает за финансовые и договорные вопросы: ведет переговоры (как с агентом, так и с игроком), хоть ночью разбуди – в секунду скажет, сколько денег у нас осталось под потолком, – пишет Чистяков.

Четвертый шаг порой может зависеть от конкретной ситуации. Можно, к примеру, сразу начать работу с единственным хоккеистом – так получилось с недавно перешедшим в «Авангард» Павлом Коледовым. В минувшем сезоне команде не хватало праворуких защитников. Их выбор невелик, плюс в Омске высокие дополнительные требования. Павел им соответствовал, поэтому четко работал работали над его кандидатурой. Но бывает и не такая жесткая определенность, в подобных случаях клуб просто может направить запросы агентам с описанием требуемых характеристик игрока.

Пятый шаг – полевая работа. Большую ее часть ведут Курьянов и Забуга. Это просмотры игроков живьем, когда они нужны, и вообще внешняя коммуникация.

– Иногда сверяем статус в режиме нон-стоп даже ночью, так как важно оперативно реагировать на изменения в переговорах. А они происходят постоянно, – отмечает Чистяков.

Например, весной «Авангард» присмотрел защитника Артема Сергеева из СКА. Провели несколько раундов переговоров, но постепенно стала пропадать уверенность, что его подписание – это правильный шаг. Игрок тоже выбирал и сомневался, это нормально. На финальном этапе переговоров Сергееву дали предельный срок на раздумья, и за этот период появился другой вариант – Даррен Диц. Его появление даже не предполагалось, но клуб быстро сориентировался и вступил в переговоры. Так «Авангард» приобрел ценного новичка.

При этом Герман Чистяков подчеркивает, что кампания по обновлению команды еще не закончена.