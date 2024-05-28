Омск-Информ
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·Происшествия

На время расследования парня поместили под домашний арест.
Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест 23-летнего омича, которого обвиняют в хищении средств с «Пушкинских карт». Как сообщили в пресс-службе суда, парень вместе с сообщниками организовал продажу билетов на несуществующие культурные мероприятия. В 2022–2023 годах им удалось похитить 2,8 млн рублей, выделенные в рамках нацпроекта «Культура».
Ранее сотрудники полиции раскрыли еще одну мошенническую схему с «Пушкинскими картами». Преступники покупали их у подростков, а потом организовывали фиктивные культурные мероприятия. Так им удалось похитить более 35 млн рублей.
·Происшествия

На время расследования парня поместили под домашний арест.
Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест 23-летнего омича, которого обвиняют в хищении средств с «Пушкинских карт». Как сообщили в пресс-службе суда, парень вместе с сообщниками организовал продажу билетов на несуществующие культурные мероприятия. В 2022–2023 годах им удалось похитить 2,8 млн рублей, выделенные в рамках нацпроекта «Культура».
Ранее сотрудники полиции раскрыли еще одну мошенническую схему с «Пушкинскими картами». Преступники покупали их у подростков, а потом организовывали фиктивные культурные мероприятия. Так им удалось похитить более 35 млн рублей.