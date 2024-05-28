Украденный велосипед мужчина успел сдать, а самокат хранил дома. Там его и обнаружили полицейские.

Украденный велосипед мужчина успел сдать, а самокат хранил дома. Там его и обнаружили полицейские.

Жители домов на улице Светловской в Ленинском округе недосчитались своих средств передвижения, которые хранили в подъезде многоквартирного дома. В одном случае пропал велосипед, во втором – самокат. Их общая стоимость превысила 11 тыс. рублей.

– Сотрудники уголовного розыска, работая над раскрытием совершенных преступлений, опросили местных жителей, проверили возможные места сбыта похищенного, просмотрели записи камер видеонаблюдения. На одной из них был запечатлен момент кражи: мужчина заходит в подъезд и покидает его вместе с чужим велосипедом, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Вором оказался 27-летний омич. Украденный самокат нашли у него дома, а вот велосипед мужчина успел сдать в один из ломбардов Центрального округа. Оттуда его и изъяли полицейские.

На ранее судимого омича завели еще два уголовных дела. Ему грозит лишение свободы до двух лет. Ну а владельцам велосипедов или самокатов полицейские советуют не оставлять их в подъездах. Также их стоит пристегивать надежным металлическим тросом.