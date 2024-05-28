Омск-Информ
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·Происшествия

Украденный велосипед мужчина успел сдать, а самокат хранил дома. Там его и обнаружили полицейские.

Жители домов на улице Светловской в Ленинском округе недосчитались своих средств передвижения, которые хранили в подъезде многоквартирного дома. В одном случае пропал велосипед, во втором – самокат. Их общая стоимость превысила 11 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска, работая над раскрытием совершенных преступлений, опросили местных жителей, проверили возможные места сбыта похищенного, просмотрели записи камер видеонаблюдения. На одной из них был запечатлен момент кражи: мужчина заходит в подъезд и покидает его вместе с чужим велосипедом, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Вором оказался 27-летний омич. Украденный самокат нашли у него дома, а вот велосипед мужчина успел сдать в один из ломбардов Центрального округа. Оттуда его и изъяли полицейские.

На ранее судимого омича завели еще два уголовных дела. Ему грозит лишение свободы до двух лет. Ну а владельцам велосипедов или самокатов полицейские советуют не оставлять их в подъездах. Также их стоит пристегивать надежным металлическим тросом.

·Происшествия

Украденный велосипед мужчина успел сдать, а самокат хранил дома. Там его и обнаружили полицейские.

Жители домов на улице Светловской в Ленинском округе недосчитались своих средств передвижения, которые хранили в подъезде многоквартирного дома. В одном случае пропал велосипед, во втором – самокат. Их общая стоимость превысила 11 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска, работая над раскрытием совершенных преступлений, опросили местных жителей, проверили возможные места сбыта похищенного, просмотрели записи камер видеонаблюдения. На одной из них был запечатлен момент кражи: мужчина заходит в подъезд и покидает его вместе с чужим велосипедом, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Вором оказался 27-летний омич. Украденный самокат нашли у него дома, а вот велосипед мужчина успел сдать в один из ломбардов Центрального округа. Оттуда его и изъяли полицейские.

На ранее судимого омича завели еще два уголовных дела. Ему грозит лишение свободы до двух лет. Ну а владельцам велосипедов или самокатов полицейские советуют не оставлять их в подъездах. Также их стоит пристегивать надежным металлическим тросом.