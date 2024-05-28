Предприниматель знал о солидной налоговой задолженности своей фирмы, но не оплатил ее, а решил пойти на хитрость.

Предприниматель знал о солидной налоговой задолженности своей фирмы, но не оплатил ее, а решил пойти на хитрость.

В Омске областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора «Строй Транс Север». Его обвиняют в сокрытии денежных средств, из которых должны платиться налоги.

– С сентября 2022 по май 2023 года обвиняемый, будучи достоверно осведомленным о наличии у организации задолженности по налогам в сумме 14,9 миллиона рублей, путем направления распорядительных писем и заключения договора цессии со сторонней организацией, сокрыл от налоговых органов денежные средства предприятия на общую сумму 6 миллионов 670 тысяч рублей, – сообщили в СУ СК России по Омской области.

Мужчина добровольно погасил сумму недоимки и пока находится под подпиской о невыезде. Дело будет рассматривать Советский районный суд.