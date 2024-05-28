Для этого ей придется решить задачу лучше остальных претендентов.

Для этого ей придется решить задачу лучше остальных претендентов.

Завтра, 29 мая, в Новосибирске состоится один из полуфиналов научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». В нем примет участие девятиклассница омской школы № 106 Алиса Пашигорова.

Она будет соревноваться в знаниях со школьниками из Новокузнецка, Северска, Железногорска, села Хабары, Барнаула и Красноярска. Омичке предстоит решить творческо-аналитическую задачу в одном из трех направлений: «Промышленность», «Технологии» и «Атом для жизни». Из 9 участников жюри выберет 3 победителей, которые представят федеральный округ в финале проекта.

На финал команда СФО отправится в Москву, чтобы сразиться в интеллектуальной игре с командами от других федеральных округов. Участники 4 команд, показавших лучший результат в финале, отправятся в арктическую экспедицию Росатома на Северный полюс. На атомном ледоколе «50 лет Победы» детей будут сопровождать известные ученые, эксперты атомной отрасли, исследователи Арктики и популяризаторы науки.