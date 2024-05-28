Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина, управлявший иномаркой, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом.
Сегодня около 11:30 часов на 937 км трассы Челябинск – Новосибирск в Калачинском районе произошло смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Ниссан-Премьер» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. После столкновения легковушка загорелась и, судя по фото, полностью выгорела.
В результате происшествия водитель иномарки скончался на месте. Его личность устанавливают полицейские.
На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
·Происшествия

Мужчина, управлявший иномаркой, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом.
Сегодня около 11:30 часов на 937 км трассы Челябинск – Новосибирск в Калачинском районе произошло смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Ниссан-Премьер» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. После столкновения легковушка загорелась и, судя по фото, полностью выгорела.
В результате происшествия водитель иномарки скончался на месте. Его личность устанавливают полицейские.
На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.