Омск-Информ
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·Общество

Ремонтные работы начнутся в июле и продлятся до октября.
Предстоящим летом в Омске начнется ремонт 50 остановок общественного транспорта. Некоторые павильоны планируется заменить на объекты из оргстекла.
Стоимость запланированных работ составит 50 млн рублей. Их старт запланирован на начало июля, завершение – на октябрь.
Адреса остановок, где будет проходить ремонт:
Кировский округ:
  • Граничная, дополнительная ООТ вблизи строения 34;
  • 12 Декабря, дополнительная ООТ вблизи строения 24;
  • Долинная, дополнительные ООТ в районе строения 25 по ул. 2-я Солнечная в обоих направлениях движения;
  • Степанца, дополнительная ООТ вблизи строения 9 по ул. Степанца в направлении ул. Перелета;
  • 5-я Кировская, ООТ «Южная» в направлении ул. Южная;
  • Семиреченская, ООТ «Сельхозтехника» вблизи строений 134 и 132а по ул. Семиреченская в обоих направлениях движения;
  • Енисейская, ООТ «Таксопарк» (в направлении Объездной дороги ТРК «Континент»);
  • 70 лет Октября, ООТ «Торговый город» (в направлении ул. Конева);
  • 70 лет Октября, ООТ «Экспоцентр» в обоих направлениях движения;
  • Конева, ООТ «Строймаркет Новосел» в обоих направлениях движения;
  • Конева, ООТ «Мкр. Аванград» (в направлении моста). 
Ленинский округ:
  • дорога к СНТ «Заря-3», дополнительные ООТ в обоих направлениях движения;
  • Воровского, ООТ «Оздоровительный лагерь» в обоих направлениях движения;
  • К. Маркса, ООТ «Улица Рождественского» (в направлении ул. Труда);
  • 3-я Ленинградская, ООТ «Нежинский геронтологический центр».
Октябрьский округ:
  • 3-я Молодежная, ООТ «Гаражи», ООТ «Ул. 3-я Молодежная», ООТ  «Сбербанк», ООТ «Ул. 6-я Шинная»;
  • 4-я Транспортная, ООТ «Магазин Фиалка»,  ООТ «По требованию» (в направлении ул. Б. Хмельницкого);
  • 3-я Транспортная, ООТ «Кислородный завод»;
  • Барабинская, ООТ «Пос. Волжский».
Советский округ:
  • Заозерная, ООТ «Ул. Стрельникова» в обоих направлениях движения;
  • Менделеева, в районе дома 36; 
  • Менделеева, ООТ «Кинотеатр Первомайский» в обоих направлениях движения; 
  • Мира, ООТ «Телецентр» (в направлении ул. Заозерной);
  • Губкина, ООТ «Завод ОРЗ» в обоих направлениях движения;
  • 50 лет Октября, ООТ «Дворец бракосочетания» (в направлении просп. Мира);
  • пересечение просп. Королева – ул. Химиков.
Центральный округ:
  • Маршала Жукова, дополнительные ООТ в районе пересечения с ул. Звездова (в обоих направлениях движения);
  • 11-я Ремесленная, дополнительные ООТ (трамвайные) в районе ул. Барнаульская (в обоих направлениях движения);
  • 10 лет Октября, ООТ «Ул. 9-я Линия».
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·Общество

Ремонтные работы начнутся в июле и продлятся до октября.
Предстоящим летом в Омске начнется ремонт 50 остановок общественного транспорта. Некоторые павильоны планируется заменить на объекты из оргстекла.
Стоимость запланированных работ составит 50 млн рублей. Их старт запланирован на начало июля, завершение – на октябрь.
Адреса остановок, где будет проходить ремонт:
Кировский округ:
  • Граничная, дополнительная ООТ вблизи строения 34;
  • 12 Декабря, дополнительная ООТ вблизи строения 24;
  • Долинная, дополнительные ООТ в районе строения 25 по ул. 2-я Солнечная в обоих направлениях движения;
  • Степанца, дополнительная ООТ вблизи строения 9 по ул. Степанца в направлении ул. Перелета;
  • 5-я Кировская, ООТ «Южная» в направлении ул. Южная;
  • Семиреченская, ООТ «Сельхозтехника» вблизи строений 134 и 132а по ул. Семиреченская в обоих направлениях движения;
  • Енисейская, ООТ «Таксопарк» (в направлении Объездной дороги ТРК «Континент»);
  • 70 лет Октября, ООТ «Торговый город» (в направлении ул. Конева);
  • 70 лет Октября, ООТ «Экспоцентр» в обоих направлениях движения;
  • Конева, ООТ «Строймаркет Новосел» в обоих направлениях движения;
  • Конева, ООТ «Мкр. Аванград» (в направлении моста). 
Ленинский округ:
  • дорога к СНТ «Заря-3», дополнительные ООТ в обоих направлениях движения;
  • Воровского, ООТ «Оздоровительный лагерь» в обоих направлениях движения;
  • К. Маркса, ООТ «Улица Рождественского» (в направлении ул. Труда);
  • 3-я Ленинградская, ООТ «Нежинский геронтологический центр».
Октябрьский округ:
  • 3-я Молодежная, ООТ «Гаражи», ООТ «Ул. 3-я Молодежная», ООТ  «Сбербанк», ООТ «Ул. 6-я Шинная»;
  • 4-я Транспортная, ООТ «Магазин Фиалка»,  ООТ «По требованию» (в направлении ул. Б. Хмельницкого);
  • 3-я Транспортная, ООТ «Кислородный завод»;
  • Барабинская, ООТ «Пос. Волжский».
Советский округ:
  • Заозерная, ООТ «Ул. Стрельникова» в обоих направлениях движения;
  • Менделеева, в районе дома 36; 
  • Менделеева, ООТ «Кинотеатр Первомайский» в обоих направлениях движения; 
  • Мира, ООТ «Телецентр» (в направлении ул. Заозерной);
  • Губкина, ООТ «Завод ОРЗ» в обоих направлениях движения;
  • 50 лет Октября, ООТ «Дворец бракосочетания» (в направлении просп. Мира);
  • пересечение просп. Королева – ул. Химиков.
Центральный округ:
  • Маршала Жукова, дополнительные ООТ в районе пересечения с ул. Звездова (в обоих направлениях движения);
  • 11-я Ремесленная, дополнительные ООТ (трамвайные) в районе ул. Барнаульская (в обоих направлениях движения);
  • 10 лет Октября, ООТ «Ул. 9-я Линия».
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