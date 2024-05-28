Ремонтные работы начнутся в июле и продлятся до октября.
Предстоящим летом в Омске начнется ремонт 50 остановок общественного транспорта. Некоторые павильоны планируется заменить на объекты из оргстекла.
Стоимость запланированных работ составит 50 млн рублей. Их старт запланирован на начало июля, завершение – на октябрь.
Адреса остановок, где будет проходить ремонт:
Кировский округ:
- Граничная, дополнительная ООТ вблизи строения 34;
- 12 Декабря, дополнительная ООТ вблизи строения 24;
- Долинная, дополнительные ООТ в районе строения 25 по ул. 2-я Солнечная в обоих направлениях движения;
- Степанца, дополнительная ООТ вблизи строения 9 по ул. Степанца в направлении ул. Перелета;
- 5-я Кировская, ООТ «Южная» в направлении ул. Южная;
- Семиреченская, ООТ «Сельхозтехника» вблизи строений 134 и 132а по ул. Семиреченская в обоих направлениях движения;
- Енисейская, ООТ «Таксопарк» (в направлении Объездной дороги ТРК «Континент»);
- 70 лет Октября, ООТ «Торговый город» (в направлении ул. Конева);
- 70 лет Октября, ООТ «Экспоцентр» в обоих направлениях движения;
- Конева, ООТ «Строймаркет Новосел» в обоих направлениях движения;
- Конева, ООТ «Мкр. Аванград» (в направлении моста).
Ленинский округ:
- дорога к СНТ «Заря-3», дополнительные ООТ в обоих направлениях движения;
- Воровского, ООТ «Оздоровительный лагерь» в обоих направлениях движения;
- К. Маркса, ООТ «Улица Рождественского» (в направлении ул. Труда);
- 3-я Ленинградская, ООТ «Нежинский геронтологический центр».
Октябрьский округ:
- 3-я Молодежная, ООТ «Гаражи», ООТ «Ул. 3-я Молодежная», ООТ «Сбербанк», ООТ «Ул. 6-я Шинная»;
- 4-я Транспортная, ООТ «Магазин Фиалка», ООТ «По требованию» (в направлении ул. Б. Хмельницкого);
- 3-я Транспортная, ООТ «Кислородный завод»;
- Барабинская, ООТ «Пос. Волжский».
Советский округ:
- Заозерная, ООТ «Ул. Стрельникова» в обоих направлениях движения;
- Менделеева, в районе дома 36;
- Менделеева, ООТ «Кинотеатр Первомайский» в обоих направлениях движения;
- Мира, ООТ «Телецентр» (в направлении ул. Заозерной);
- Губкина, ООТ «Завод ОРЗ» в обоих направлениях движения;
- 50 лет Октября, ООТ «Дворец бракосочетания» (в направлении просп. Мира);
- пересечение просп. Королева – ул. Химиков.
Центральный округ:
- Маршала Жукова, дополнительные ООТ в районе пересечения с ул. Звездова (в обоих направлениях движения);
- 11-я Ремесленная, дополнительные ООТ (трамвайные) в районе ул. Барнаульская (в обоих направлениях движения);
- 10 лет Октября, ООТ «Ул. 9-я Линия».