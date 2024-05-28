Зачастую документы выпадают из карманов или сумок. Иногда паспорта приходят в негодность из-за шалостей маленьких детей.

Зачастую документы выпадают из карманов или сумок. Иногда паспорта приходят в негодность из-за шалостей маленьких детей.

В этом году в подразделения по вопросам миграции с заявлением об утрате паспорта обратилось 2200 жителей Омской области. Зачастую документы выпадают из карманов или сумок. Иногда паспорта приходят в негодность из-за шалостей маленьких детей.

– Утрата – чаще результат небрежного отношения к хранению документа. Граждане, утратившие паспорт по своей вине, несут административную ответственность, предусмотренную статьей 19.16 Кодекса об административных правонарушениях России (КоАП РФ), в соответствии с которой предусмотрено наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей, – рассказали в полиции.

При утрате паспорта необходимо сразу же подать заявление на изготовление нового. В ином случае через 30 дней можно получить штраф от 2 до 3 тыс. рублей. Оперативность в подаче заявления после потери паспорта также исключит возможность, что им воспользуются мошенники.

В случае если после подачи заявления об утрате документа он будет найден, пользоваться им нельзя. Паспорт уже признан недействительным. В такой ситуации его необходимо отнести в подразделение по вопросам миграции, где паспорт будет уничтожен.