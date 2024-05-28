Омск-Информ
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·Политика

На эти средства планируется ликвидировать около 40 свалок. Субсидии получат Омск и десять районов области.
Правительство Омской области выделило 11 муниципальным образованиям 112 млн рублей на ликвидацию свалок твердых коммунальных отходов. Субсидии направят Омску, а также Большереченскому, Исилькульскому, Калачинскому, Любинскому, Москаленскому, Муромцевскому, Нововаршавскому, Оконешниковскому, Саргатскому и Таврическому районам. На средства областного бюджета планируется ликвидировать около 40 свалок.
Отметим, что в прошлом году из областного бюджета выделялись средства на ликвидацию 49 незаконных свалок площадью 97 га.
·Политика

На эти средства планируется ликвидировать около 40 свалок. Субсидии получат Омск и десять районов области.
Правительство Омской области выделило 11 муниципальным образованиям 112 млн рублей на ликвидацию свалок твердых коммунальных отходов. Субсидии направят Омску, а также Большереченскому, Исилькульскому, Калачинскому, Любинскому, Москаленскому, Муромцевскому, Нововаршавскому, Оконешниковскому, Саргатскому и Таврическому районам. На средства областного бюджета планируется ликвидировать около 40 свалок.
Отметим, что в прошлом году из областного бюджета выделялись средства на ликвидацию 49 незаконных свалок площадью 97 га.