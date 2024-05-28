По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сданного жилья вырос на 26 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сданного жилья вырос на 26 %.

В этом году в Омской области ввели в эксплуатацию более 324 тыс. кв. м жилья. Из них доля многоквартирных домов составила около 48 тыс. кв. м, индивидуального жилого сектора – почти 276 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сданного жилья вырос на 26 %.

– К плановому показателю 700 тысяч кв. м на текущий год количество нового жилья составляет 46,3 %, – отметили в региональном Минстрое.

Самые высокие темпы строительства зафиксированы в Омском (16 тысяч кв. м), Азовском (4,7 тысяч кв. м), Любинском (4,3 тысячи кв. м), Исилькульском (4,2 тысячи кв. м) и Калачинском (4,2 тысячи кв. м) районах.