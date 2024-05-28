Жительница Кормиловского района пропала еще 15 мая. Ее местонахождение до сих пор не установлено.

Жительница Кормиловского района пропала еще 15 мая. Ее местонахождение до сих пор не установлено.

В Омской области объявили поиски 58-летней Зайтуны Яценюк. Как сообщают волонтеры «ДоброСпас-Омск», утром 15 мая женщина выгнала скот на пастбище возле станции Сыропятское в Кормиловском районе и исчезла. 26 мая волонтеры и сотрудники уголовного розыска Кормиловского района провели поисковые мероприятия в районе станции, однако женщину найти не удалось.

Приметы пропавшей: на вид 60 лет, рост 155–160 см, худощавое телосложение, светлые волосы. Женщина была одета в камуфляжные штаны, сапоги и шапку синего цвета.

Информацию о разыскиваемой можно сообщить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).