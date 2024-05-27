Омск-Информ
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·Общество

Мероприятие посвящено предстоящему Дню пограничника.

В омском Парке Победы прошла патриотическая акция «Боевой расчет». Ее задача – сплотить всех омских пограничников, которые когда-либо защищали государственную границу.

Участников с предстоящим праздником поздравили губернатор Омской области Виталий Хоценко, председатель Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов, начальник управления ФСБ России по Омской области Алексей Савченков, мэр Омска Сергей Шелест, Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут, а также начальник пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Махорин.

В память об омских ветеранах Великой Отечественной войны, а также омичах-пограничниках, погибших при исполнении воинского долга, к Вечному огню по традиции возложили цветы.

·Общество

Мероприятие посвящено предстоящему Дню пограничника.

В омском Парке Победы прошла патриотическая акция «Боевой расчет». Ее задача – сплотить всех омских пограничников, которые когда-либо защищали государственную границу.

Участников с предстоящим праздником поздравили губернатор Омской области Виталий Хоценко, председатель Законодательного Собрания Омской области Александр Артемов, начальник управления ФСБ России по Омской области Алексей Савченков, мэр Омска Сергей Шелест, Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут, а также начальник пограничного управления ФСБ России по Омской области Сергей Махорин.

В память об омских ветеранах Великой Отечественной войны, а также омичах-пограничниках, погибших при исполнении воинского долга, к Вечному огню по традиции возложили цветы.