Дмитрий Колпаков пропал 27 мая 2018 года, уйдя на пробежку. Домой он не вернулся.

Дмитрий Колпаков пропал 27 мая 2018 года, уйдя на пробежку. Домой он не вернулся.

СУ СК России по Омской области сообщило о продолжении поисков жителя Тары Дмитрия Колпакова. 16-летний Дмитрий пропал ровно шесть лет назад, 27 мая 2018 года.

– По данным следствия, подросток около 16 часов 27 мая 2018 года ушел из дома родственников, с которыми проживал в г. Таре, оставив дома телефон и ключи. Родственникам мальчик сообщил, что пошел на пробежку, однако домой не вернулся, – сообщили в областном Следкоме.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Омской области просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Дмитрия Колпакова, сообщить об этом по номерам 79-32-00, 02 либо по телефону «Ребенок в опасности!» СУ СКР по Омской области – 123.