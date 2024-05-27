Омск-Информ
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·Происшествия

Дмитрий Колпаков пропал 27 мая 2018 года, уйдя на пробежку. Домой он не вернулся.

СУ СК России по Омской области сообщило о продолжении поисков жителя Тары Дмитрия Колпакова. 16-летний Дмитрий пропал ровно шесть лет назад, 27 мая 2018 года.

– По данным следствия, подросток около 16 часов 27 мая 2018 года ушел из дома родственников, с которыми проживал в г. Таре, оставив дома телефон и ключи. Родственникам мальчик сообщил, что пошел на пробежку, однако домой не вернулся, – сообщили в областном Следкоме.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Омской области просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Дмитрия Колпакова, сообщить об этом по номерам 79-32-00, 02 либо по телефону «Ребенок в опасности!» СУ СКР по Омской области – 123.

·Происшествия

Дмитрий Колпаков пропал 27 мая 2018 года, уйдя на пробежку. Домой он не вернулся.

СУ СК России по Омской области сообщило о продолжении поисков жителя Тары Дмитрия Колпакова. 16-летний Дмитрий пропал ровно шесть лет назад, 27 мая 2018 года.

– По данным следствия, подросток около 16 часов 27 мая 2018 года ушел из дома родственников, с которыми проживал в г. Таре, оставив дома телефон и ключи. Родственникам мальчик сообщил, что пошел на пробежку, однако домой не вернулся, – сообщили в областном Следкоме.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Омской области просят всех, кто знает что-либо о местонахождении Дмитрия Колпакова, сообщить об этом по номерам 79-32-00, 02 либо по телефону «Ребенок в опасности!» СУ СКР по Омской области – 123.