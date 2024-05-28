Пока небесная канцелярия горожан не особо порадует – синоптики обещают переменную облачность и дождь.

Пока небесная канцелярия горожан не особо порадует – синоптики обещают переменную облачность и дождь.

В Омской области продолжает сохраняться довольно суровая для конца мая температура воздуха. Так, в ночь на сегодня Обь-Иртышское УГМС прогнозировало тревожные 0…+5, а в отдельных районах и вовсе заморозки до –5. Днем в регионе будет нежарко: +10…+15, дождь, местами грозы, ветер юго-западный 15 м/с, а местами с порывами до 24 м/с.

Особенно тепло не будет и в Омске. По прогнозу телеграм-канала MeteoOmsk, днем ожидается до 13 градусов тепла. Вероятность осадков весьма высокая – 87 %, дожди будут разной интенсивности. Поэтому лучше иметь зонт под рукой.

Вечером температура воздуха будет примерно такой же, к ночи опустится ориентировочно до +4.