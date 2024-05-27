Омск-Информ
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·Происшествия

Сообщение о мрачной находке на улице Завертяева появилось в социальных сетях.

В Омске на улице Завертяева найдено тело пожилого мужчины, сообщает паблик «Инцидент Омск».

– На улице Завертяева скончался пожилой мужчина. Обстоятельства случившегося выясняются, – сообщается в паблике.

На скамейке, рядом с которой найдено тело, также разложены различные предметы, от смартфона до зажигалки, которые, вероятно, принадлежали умершему.

·Происшествия

Сообщение о мрачной находке на улице Завертяева появилось в социальных сетях.

В Омске на улице Завертяева найдено тело пожилого мужчины, сообщает паблик «Инцидент Омск».

– На улице Завертяева скончался пожилой мужчина. Обстоятельства случившегося выясняются, – сообщается в паблике.

На скамейке, рядом с которой найдено тело, также разложены различные предметы, от смартфона до зажигалки, которые, вероятно, принадлежали умершему.