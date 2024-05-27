Когда молодожен узнал о смерти друга, он сам пришел в полицию и написал явку с повинной.

Когда молодожен узнал о смерти друга, он сам пришел в полицию и написал явку с повинной.

Вечером 19 мая на проспекте Маркса в Омске 32-летний мужчина отмечал свою свадьбу. Он выпивал с 41-летним знакомым, поссорился с ним и избил. Пострадавший был доставлен в больницу, где позже скончался.

– После того, как подозреваемый узнал о смерти друга, он сам пришел в полицию и написал явку с повинной, – сообщили в Следственном комитете.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Молодожена отправили под домашний арест. Расследование продолжается.