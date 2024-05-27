Предприятие стало одним из победителей выставки «Инновации года» за разработку переносного газоанализатора.

Предприятие стало одним из победителей выставки «Инновации года» за разработку переносного газоанализатора.

На прошлой неделе в областном Конгресс-холле состоялось торжественное награждение победителей выставки «Инновации года». Омский водоканал удостоился награды победителя в номинации «Инновации в жилищно-коммунальном комплексе» за разработку переносного газоанализатора с беспроводным измерительным модулем.

Переносной газоанализатор – это устройство, которое определяет концентрацию уровня вредных газов в колодцах. Комплекс технических решений, используемых в переносном газоанализаторе, по оценке специалистов, позволит в два раза сократить количество и длительность ремонтов. Экономический эффект достигается за счет сокращения времени простоя рабочих аварийно-восстановительных бригад, для которых непрерывный контроль газовой среды в месте производства работ – обязательное требование.

Также предприятие стало участником ежегодной городской выставки товаропроизводителей «Омская марка», где презентовало услуги по строительству водопроводных сетей.

– Омский водоканал строит водопроводные сети из полимерных, полиэтиленовых труб разного диаметра в городе Омске и Омской области, которые полностью соответствуют техническим требованиям и стандартам. Благодаря специализированной технике наши специалисты могут построить водопровод разными методами по индивидуальным проектным решениям. В числе последних работ водоканала – прокладка водопроводных сетей для поселка Октябрьского, Омского района и строительство водопроводных сетей в Старомалиновском сельском поселении Нижнеомского района, – рассказал генеральный директор омского водоканала Павел Козлов.

В этом году городская выставка товаропроизводителей «Омская марка» и выставка «Инновации года» состоялись в девятнадцатый раз. Организатором мероприятий выступило КУ города Омска «Центр поддержки предпринимательства» и администрация города Омска. Участие в выставках приняли более 130 организаций. Гостями мероприятия стали производители из Белоруссии и Казахстана. По сравнению с прошлым годом число участников выставок увеличилось на 18 %.