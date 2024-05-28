Десять школьников побывали на бесплатных консультациях по русскому языку, математике, информатике и другим предметам.

Десять школьников побывали на бесплатных консультациях по русскому языку, математике, информатике и другим предметам.

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского помог выпускникам из пострадавших от паводка Усть-Ишимского и Тевризского районов подготовиться к ЕГЭ. Очные консультации по математике (профиль, база), информатике, физике, русскому языку и биологии проводились с 22 мая на базе профориентационной школы Малый матфак факультета цифровых технологий и кибербезопасности.

По русскому языку выпускников консультировала доцент кафедры русского языка, литературы и документных коммуникаций Оксана Васильева. Занятие по профильной математике провел заместитель председателя региональной комиссии ЕГЭ по математике, доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики Владимир Николаев. По базовой – доцент Раиса Карелина.

Председатель региональной комиссии ЕГЭ по физике, декан физического факультета Мария Потуданская проконсультировала ребят по физике и биологии. По информатике – старший преподаватель кафедры компьютерной математики и программного обеспечения Евгения Ушакова.

В минувшую пятницу ребята также приняли участие в заседании студенческого клуба Soft Space, посвященного повышению стрессоустойчивости, методикам сохранения самообладания.