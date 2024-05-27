Парень сам предоставил преступникам вход в личный кабинет на госуслугах, а затем отдал мошенникам 3 млн рублей.

Парень сам предоставил преступникам вход в личный кабинет на госуслугах, а затем отдал мошенникам 3 млн рублей.

В отдел полиции № 6 с заявлением о мошенничестве обратился 27-летний помощник машиниста из Екатеринбурга. Молодой человек рассказал, что приехал в Омск в гости к родственникам. Вскоре парню позвонил неизвестный, представившийся сотрудником компании сотовой связи. Он предложил молодому человеку продлить действие его тарифного плана сразу на 10 лет. Для этого молодой человек подтвердил свои данные через госуслуги и продиктовал коды, которые пришли ему в сообщениях.

Через время на почту помощника машиниста пришло письмо, в котором сообщалось, что его личный кабинет на госуслугах был взломан мошенниками из США. В письме парню порекомендовали обратиться на горячую линию портала и предоставили номер. Испуганный молодой человек позвонил по указанному телефону, где ему рассказали, что на него оформлены кредиты в 60 банках.

Доброжелательный оператор решил помочь парню и подсказал алгоритм действий, выполнив которые он может избавиться от займов.

– Для их аннулирования необходимо самому срочно оформить кредит на покупку автомобиля в сумме 1 770 000 рублей и потребительский – на 1 285 000 рублей, после чего перевести деньги на безопасный счет. Следуя указаниям, молодой человек перевел через банкомат более 3 000 000 рублей. Позже он поделился с матерью произошедшим и понял, что стал жертвой мошенников, – сообщили в полиции.

Полицейские возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.