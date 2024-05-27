Омск-Информ
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·Общество

Как сообщил мэр Сергей Шелест, праздник для выпускников прошел спокойно. Никаких происшествий зафиксировано не было.

В минувшую субботу, 25 мая, в омских школах прозвучал последний звонок. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, праздник прошел без инцидентов.

– Праздник последнего звонка в нашем городе прошел без эксцессов. Благодарю директоров школ, родителей, сотрудников полиции за проведенную работу, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Последний звонок в этом году прозвенел для 7,5 тыс. омских выпускников.

·Общество

Как сообщил мэр Сергей Шелест, праздник для выпускников прошел спокойно. Никаких происшествий зафиксировано не было.

В минувшую субботу, 25 мая, в омских школах прозвучал последний звонок. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, праздник прошел без инцидентов.

– Праздник последнего звонка в нашем городе прошел без эксцессов. Благодарю директоров школ, родителей, сотрудников полиции за проведенную работу, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Последний звонок в этом году прозвенел для 7,5 тыс. омских выпускников.