Об этом свидетельствуют самые популярные статьи расходов, установленные в исследовании.

Об этом свидетельствуют самые популярные статьи расходов, установленные в исследовании.

Более половины жителей России – 62 % – намерены сделать покупки специально к лету. Такие данные зафиксировал опрос, проведенный социальной сетью «Одноклассники» и одним из сервисов для работы с платежами.

Самые популярные статьи расходов – новая одежда и отпуск. На них намерены потратиться 20 % и 14 % россиян соответственно.

11 % опрошенных планируют траты на ремонт и благоустройство собственного жилища, такой же процент людей озаботится покупками на всевозможные праздничные даты – дни рождения, свадьбы и так далее. Еще 9 % больше интересует собственная физическая форма, поэтому они потратятся на занятия спортом.

При этом треть респондентов выделит на указанные покупки не более 25 тыс. рублей. Раскошелиться посерьезней – до 50 и 100 тыс. рублей соответственно – готовы по 17 %. А весьма приличные затраты до 500 тыс. рублей могут себе позволить лишь 11 % опрошенных.