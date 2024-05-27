Вывод логичный: за некачественные или неоказанные. Однако не все оспаривают свои права, и это обходится людям очень дорого.

Вывод логичный: за некачественные или неоказанные. Однако не все оспаривают свои права, и это обходится людям очень дорого.

В современном мире финансовых технологий и онлайн-платежей все чаще возникают ситуации, когда клиентам необходимо оспорить покупку или перевод средств. Исследование, проведенное «Тинькофф банком» совместно с общественной организацией «Общественная потребительская инициатива», показало, что более половины россиян сталкивались с подобными ситуациями.

– Чаще всего (в 88 % случаев) люди сталкиваются с проблемами из-за некачественных товаров или услуг. Например, когда магазин продал сломанные наушники или авиакомпания отменила рейс. Еще 20 % респондентов попадают в ситуации с ошибочными переводами. Например, из-за ошибки в реквизитах при отправке. А 12 % опрошенных столкнулись с необходимостью оспорить онлайн-покупку, которую не совершали. В основном такое происходит, когда данными карты завладели мошенники, – сообщают «Известия».

Неудачные покупки в магазинах не пытался оспорить в магазине каждый пятый (21 %), а в случаях с ошибочным переводом денег или мошенничеством бездействовал почти каждый третий потребитель (31 %). Сдерживали людей нежелание тратить силы, признавать свою вину, а также убежденность в том, что им ничего не компенсируют. Из-за незнания того, как оспорить свои права, россияне в среднем за год теряют 78 млрд рублей.