Омск-Информ
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·Происшествия

В воздухе выявили повышенное содержание сероводорода и оксида азота.
Вчера, 26 мая, в Советском округе Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации оксида азота в 1,4 раза. В Октябрьском округе выявили 1,2 ПДК сероводорода.
Несмотря на это, уровень загрязнения воздуха омские синоптики оценили как низкий. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферы.
Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2,8 раза фиксировали 23 мая в Центральном округе. Выбросы в Омске также наблюдались 1, 2 и 19 мая.
·Происшествия

В воздухе выявили повышенное содержание сероводорода и оксида азота.
Вчера, 26 мая, в Советском округе Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации оксида азота в 1,4 раза. В Октябрьском округе выявили 1,2 ПДК сероводорода.
Несмотря на это, уровень загрязнения воздуха омские синоптики оценили как низкий. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферы.
Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2,8 раза фиксировали 23 мая в Центральном округе. Выбросы в Омске также наблюдались 1, 2 и 19 мая.