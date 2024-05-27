Для проведения экзаменов будет открыто 56 пунктов, еще 8 пунктов откроется на дому.

Для проведения экзаменов будет открыто 56 пунктов, еще 8 пунктов откроется на дому.

Завтра, 28 мая, выпускники школ Омской области будут сдавать ЕГЭ по русскому языку. В этом году итоговую аттестацию будут проходить 7,3 тыс. школьников. Для проведения экзаменов будет открыто 56 пунктов, еще 8 пунктов откроется на дому.

Для сдачи экзамена по русскому языку необходимо набрать минимум 24 балла. Для того чтобы получить аттестат с отличием, потребуется не меньше 70 баллов. При этом в университетах минимальный проходной балл по этому предмету составляет 36 баллов.

23 мая школьники уже написали ЕГЭ по географии, литературе и химии. В региональном Минобразования отметили, что все экзамены прошли в штатном режиме.

31 мая пройдет ЕГЭ по математике.