Он участвовал в спецоперации с самого начала и погиб за пару недель до своего дня рождения.

Он участвовал в спецоперации с самого начала и погиб за пару недель до своего дня рождения.

Около недели назад, 19 мая, на СВО погиб бывший тренер омского фитнес-клуба Роман Литасов. Это произошло при наступлении в районе города Часов Яр. В последний день мая омичу должно было исполниться 36 лет.

– На переднем крае в ходе штурмовых наступательных действий, проводимых совместно с 98-й дивизией ВДВ, в Часов Яре погиб боец разведки группы «Ежи» 88 ДРШБ «Эспаньола» Роман Литасов, позывной «Литагор», – сообщается в телеграм-канале российского воинского формирования «Эспаньола».

В начале СВО Литасов вступил в ЧВК «Вагнер», затем записался в «Эспаньолу». Омич отличился в боях за Артемовск (Бахмут), получил несколько наград ЧВК.