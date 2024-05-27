За сутки он снизился на 2 см, а за два дня на 3 см.

За сутки он снизился на 2 см, а за два дня на 3 см.

Уровень Иртыша в черте Омска за сутки упал на 2 см. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 27 мая, глубина реки составила 308 сантиметров. Напомним, еще 25 мая уровень воды составлял 311 см.

При этом на севере области, около Усть-Ишима, уровень воды составляет 913 см (–5 см за сутки), около Черлака – 566 см (–6 см). Около Тевриза река достигает 1103 см (–1 см).

Вода в Иртыше продолжает повышаться возле Тары. Сегодня утром ее уровень составил 558 см (+5 см за сутки).