Омск-Информ
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·Общество

За сутки он снизился на 2 см, а за два дня на 3 см.
Уровень Иртыша в черте Омска за сутки упал на 2 см. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 27 мая, глубина реки составила 308 сантиметров. Напомним, еще 25 мая уровень воды составлял 311 см.
При этом на севере области, около Усть-Ишима, уровень воды составляет 913 см (–5 см за сутки), около Черлака – 566 см (–6 см). Около Тевриза река достигает 1103 см (–1 см).
Вода в Иртыше продолжает повышаться возле Тары. Сегодня утром ее уровень составил 558 см (+5 см за сутки).
·Общество

За сутки он снизился на 2 см, а за два дня на 3 см.
Уровень Иртыша в черте Омска за сутки упал на 2 см. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 27 мая, глубина реки составила 308 сантиметров. Напомним, еще 25 мая уровень воды составлял 311 см.
При этом на севере области, около Усть-Ишима, уровень воды составляет 913 см (–5 см за сутки), около Черлака – 566 см (–6 см). Около Тевриза река достигает 1103 см (–1 см).
Вода в Иртыше продолжает повышаться возле Тары. Сегодня утром ее уровень составил 558 см (+5 см за сутки).