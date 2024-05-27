Омск-Информ
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·Политика

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Старший советник юстиции Алексей Санин стал прокурором Ленинского района города Кемерова. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Ранее Санин трудился в Омске. Он занимал должности помощника и старшего помощника прокурора Омска, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере ОПК, о защите интересов государства и общества управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области и заместителя Омского межрайонного природоохранного прокурора. 
С 2022 года он начал работать в прокуратуре Кузбасса. Общий стаж работы прокурора – 15 лет.
·Политика

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Старший советник юстиции Алексей Санин стал прокурором Ленинского района города Кемерова. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Ранее Санин трудился в Омске. Он занимал должности помощника и старшего помощника прокурора Омска, прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере ОПК, о защите интересов государства и общества управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области и заместителя Омского межрайонного природоохранного прокурора. 
С 2022 года он начал работать в прокуратуре Кузбасса. Общий стаж работы прокурора – 15 лет.