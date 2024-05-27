Работы на объекте должны были завершить еще в декабре прошлого года, однако поликлинику до сих пор не сдали в эксплуатацию. Проблемой заинтересовались в прокуратуре.

Работы на объекте должны были завершить еще в декабре прошлого года, однако поликлинику до сих пор не сдали в эксплуатацию. Проблемой заинтересовались в прокуратуре.

ООО «ИКГ-Транс» нарушило сроки строительства детской и взрослой поликлиники в поселке Восточном на окраине Омска. В июне 2022 года контракт с компанией на сумму более 700 млн рублей заключило БУ «Омскоблстройзаказчик». Завершить работы на объекте должны были в декабре прошлого года, однако до сих пор свои обязательства подрядчик не исполнил.

– В целях устранения нарушений прокуратура неоднократно вносила представления министру строительства Омской области Александру Рашко, руководителям БУ Омской области «Омскоблстройзаказчик», а также подрядной организации. Информация об имеющихся проблемах на объекте направлялась заместителю председателя правительства региона, – сообщили в областной прокуратуре.

Кроме того, подрядчика привлекли к административной ответственности по статье «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда интересам общества и государства». После этого темпы строительства поликлиники были ускорены.