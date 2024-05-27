Участок, а также здание находятся в селе Морозовка. Там предлагают разместить ресторан, магазин или автомойку. Объект оценили почти в 3 миллиона.
В селе Морозовка Омского района продают участок Омского аграрного научного центра площадью 0,19 га, а также здание – 439,9 кв. м. Как сообщили в региональном Минстрое, объект на торги выставил ДОМ. РФ. Там можно разместить магазин, ресторан или автомойку. За все просят 2,86 млн рублей.
– Объект, принадлежащий Омскому аграрному научному центру, расположен по адресу: село Морозовка, улица Квартал Б, 14. Ближайшее окружение представлено малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. На расстоянии 540 м находится остановка общественного транспорта «Школа». Выезд на трассу Р-254 «Иртыш» (828-й километр) расположен в 5,4 км, расстояние до Омска – 18 км, – отметили в ведомстве.
Аукцион состоится 21 июня.