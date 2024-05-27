Омск-Информ
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·Общество

Средства получат Калачинск и Тюкалинск. В прошлом году они стали победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
На благоустройство Калачинска и Тюкалинска был выделен 41 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
– В 2023 году наши малые города представили на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды свои идеи и, победив, получили федеральную поддержку. Теперь в Калачинске реализуем проект «Купеческая улица. Из прошлого в будущее», а в Тюкалинске благоустроим центральный парк и улицу Чехова в рамках проекта «Зеленое сердце города», – отметил глава региона.
В общей сложности проекты будут реализовывать два года. Стоимость работ составит почти 228 млн рублей, из которых 164,4 млн – это средства федерального гранта.
·Общество

Средства получат Калачинск и Тюкалинск. В прошлом году они стали победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
На благоустройство Калачинска и Тюкалинска был выделен 41 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
– В 2023 году наши малые города представили на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды свои идеи и, победив, получили федеральную поддержку. Теперь в Калачинске реализуем проект «Купеческая улица. Из прошлого в будущее», а в Тюкалинске благоустроим центральный парк и улицу Чехова в рамках проекта «Зеленое сердце города», – отметил глава региона.
В общей сложности проекты будут реализовывать два года. Стоимость работ составит почти 228 млн рублей, из которых 164,4 млн – это средства федерального гранта.