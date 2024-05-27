По просьбе подрядной организации было прекращено движение транспорта почти на всем бульваре, однако работы ведутся лишь на двух участках.

По просьбе подрядной организации было прекращено движение транспорта почти на всем бульваре, однако работы ведутся лишь на двух участках.

Жители Левобережья вновь жалуются на низкие темпы работ по реконструкции бульвара Архитекторов. Более чем 4-километровую дорогу планируется сдать до конца года, однако подрядная организация «Стройтраст», по просьбе которой движение на бульваре перекрыли с прошлой осени, до сих пор ведет подготовительные работы.

Причем рабочие и техника сосредоточены лишь на двух участках – в районе перекрестка ул. 70 лет Октября – ул. Степанца – б. Архитекторов, а также у троллейбусного депо на Ватутина. На остальном протяжении будущей дороги тишина. В чате бывшего мэра Омска, а ныне депутата Госдумы Оксаны Фадиной по этому поводу множество сообщений и комментариев. Вот один из последних:

– Работ нет, совсем. Вы дорогу перекрыли еще по осени, но все это время она стояла без дела перекрытая, – возмущается жительница Левобережья. – Для чего что-то начинать, когда не справляетесь?

В ответ на эти претензии представители городской администрации заявили, что основные работы сейчас ведутся в районе пересечения бульвара Архитекторов с улицами Степанца и 70 лет Октября.

– Ресурсоснабжающие компании переустраивают инженерные коммуникации, попадающие в зону реконструкции, а строители работают с основанием дорожного полотна в районе будущего правоповоротного съезда для оперативного восстановления движения транспорта на данном перекрестке, – пояснили в мэрии. – Параллельно подрядная организация устраивает песочное основание новой дороги, работа проходит поточно от улицы Волгоградской в сторону улицы Ватутина. В ближайшее время на перекрестке бульвар Архитекторов – улица Ватутина начнется переустройство тепловых сетей, по завершении которого подрядчик приступит к формированию дорожной одежды на линейном участке от Ватутина до 70 лет Октября.

Отметим, что подрядная организация «Стройтраст» в настоящее время занята на капремонте Ленинградского моста. Возможно, после его ввода в эксплуатацию (запланирован на 12 июня) работы на бульваре Архитекторов ускорятся.