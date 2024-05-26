Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенка пришлось госпитализировать.
Сегодня вечером во дворе дома № 7 на улице 3-я Любинская произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 38-летний мужчина за рулем «тойоты» сбил 7-летнего мальчика, который ехал на электросамокате.
В результате происшествия ребенка пришлось госпитализировать.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
·Происшествия

Ребенка пришлось госпитализировать.
Сегодня вечером во дворе дома № 7 на улице 3-я Любинская произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 38-летний мужчина за рулем «тойоты» сбил 7-летнего мальчика, который ехал на электросамокате.
В результате происшествия ребенка пришлось госпитализировать.
Обстоятельства аварии устанавливаются.