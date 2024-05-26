Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Предварительно, недомогание у школьников произошло из-за недавно проведенной на территории учреждения акарицидной обработки от клещей. 
Следственный комитет начал проверку по факту отравления детей в Бергамакской школе Муромцевского района. 
По предварительным данным, 25 мая на территории школы прошел последний звонок. После мероприятия многие дети почувствовали себя плохо. Предварительно, недомогание у школьников произошло из-за недавно проведенной на территории учреждения акарицидной обработки от клещей. 
В ведомстве отметили, что в ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, а действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.
·Образование

Предварительно, недомогание у школьников произошло из-за недавно проведенной на территории учреждения акарицидной обработки от клещей. 
Следственный комитет начал проверку по факту отравления детей в Бергамакской школе Муромцевского района. 
По предварительным данным, 25 мая на территории школы прошел последний звонок. После мероприятия многие дети почувствовали себя плохо. Предварительно, недомогание у школьников произошло из-за недавно проведенной на территории учреждения акарицидной обработки от клещей. 
В ведомстве отметили, что в ходе проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, а действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.