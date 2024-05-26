Мужчина несколько дней разговаривал с аферистами и оформлял на себя кредиты.

Мужчина несколько дней разговаривал с аферистами и оформлял на себя кредиты.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 60-летний водитель коммунального предприятия. Он рассказал, что ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником пенсионного фонда. Неизвестный предложил омичу оформить документы для перерасчета пенсии.

В итоге мошенник получил от мужчины коды из сообщений, однако разговор прервала жена омича. Через несколько минут преступники вновь позвонили, но уже под видом специалиста службы безопасности госуслуг. Звонивший уверил, что личный кабинет мужчины был взломан и ему необходимо выполнить указания сотрудника Центрального банка.

– Следующим стал разговор с «работником Центробанка России», который сообщил: уже в 10 банках на омича оформлены кредиты и сейчас преступники пытаются похитить еще 300 000 рублей. Злоумышленник объяснил, что деньги находятся на резервном счете, их необходимо обналичить и перевести на «безопасный счет», – рассказали в полиции.

В результате омич оформил на себя несколько кредитов и перевел мошенникам 2 млн 150 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.