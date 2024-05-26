Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина за рулем «Тойоты Короллы» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль «Ниссан Либерти».
Сегодня утром в районе 472-го км трассы Тюмень – Омск в Тюкалинском районе произошло ДТП. Мужчина за рулем «Тойоты Короллы» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль «Ниссан Либерти».
В результате аварии пришлось госпитализировать водителя «тойоты» и трех его пассажиров: 15-летнего парня и двух женщин, личности которых устанавливаются. Также медицинская помощь потребовалась двум пассажирам «Ниссана».
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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·Происшествия

Мужчина за рулем «Тойоты Короллы» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль «Ниссан Либерти».
Сегодня утром в районе 472-го км трассы Тюмень – Омск в Тюкалинском районе произошло ДТП. Мужчина за рулем «Тойоты Короллы» при обгоне выехал на встречную полосу и врезался во встречный автомобиль «Ниссан Либерти».
В результате аварии пришлось госпитализировать водителя «тойоты» и трех его пассажиров: 15-летнего парня и двух женщин, личности которых устанавливаются. Также медицинская помощь потребовалась двум пассажирам «Ниссана».
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
1156