Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Собственник отмечает, что в помещении необходим косметический ремонт. 
На улице Ленина на продажу выставили помещение, которое можно использовать под бар, офис или магазин. Общая площадь недвижимости составляет 387 кв. м.
– Исторический центр, первая линия улицы Ленина, высокий трафик. В продаже помещение свободного назначения под бар, ресторан, офис, торговлю и прочие услуги, – говорится в объявлении.
Собственник отмечает, что в помещении необходим косметический ремонт. Стоимость объекта составляет 39 млн рублей.
·Общество

Собственник отмечает, что в помещении необходим косметический ремонт. 
На улице Ленина на продажу выставили помещение, которое можно использовать под бар, офис или магазин. Общая площадь недвижимости составляет 387 кв. м.
– Исторический центр, первая линия улицы Ленина, высокий трафик. В продаже помещение свободного назначения под бар, ресторан, офис, торговлю и прочие услуги, – говорится в объявлении.
Собственник отмечает, что в помещении необходим косметический ремонт. Стоимость объекта составляет 39 млн рублей.