Омск-Информ
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·Общество

За сутки вода в Иртыше возле Усть-Ишима упала еще на 6 см и составляет 918 см. 
Губернатор Виталий Хоценко рассказал о паводковой ситуации в Усть-Ишиме. За сутки вода в Иртыше упала еще на 6 см и составляет 918 см. Уровень воды в Ишиме в районе села Орехово составляет 1436 см (–19 см со вчерашнего дня). 
Также глава региона отметил, чт специалисты МФЦ продолжают принимать заявления на получение единовременной выплаты.
·Общество

За сутки вода в Иртыше возле Усть-Ишима упала еще на 6 см и составляет 918 см. 
Губернатор Виталий Хоценко рассказал о паводковой ситуации в Усть-Ишиме. За сутки вода в Иртыше упала еще на 6 см и составляет 918 см. Уровень воды в Ишиме в районе села Орехово составляет 1436 см (–19 см со вчерашнего дня). 
Также глава региона отметил, чт специалисты МФЦ продолжают принимать заявления на получение единовременной выплаты.